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七仙羽為《瘋火》收視唸經

2022-05-20 列印
■七仙羽指網民已減少批評《瘋火》。
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七仙羽（七師傅）昨日出席公開活動，談到與火火一起主持的ViuTV節目《瘋火與膠七》播出後劣評如潮，七師傅曾在社交網發文為節目平反，指該節目形式是新嘗試，觀眾多看幾集就會明白當中的隱喻，又說有為節目唸經，望帶挈收視，她笑言網民的批評比之前少，「他們都不敢再鬧，因為鬧人會影響福報，所以現在連批評都不敢。」

同場的向華強太太陳嵐則透露，她的新抱郭碧婷再度有喜，腹中BB是男仔，正好湊成「好」字。郭碧婷的預產期是下月，她的丈夫向佐正於北京工作，稍後會到台灣陪產。■七仙羽指《瘋火》之中有隱喻。
■七仙羽指《瘋火》之中有隱喻。
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