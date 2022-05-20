狂讚馬明有責任感又穩重 湯洛雯兩年內結婚 唔要世紀婚禮

■馬明2月生日，靚湯都有公開送上祝福。

■近期忙拍新劇《隱門》的靚湯，還慘受胃炎困擾。

■靚湯提到馬明笑得咁開心，就知兩人感情有幾好。

■靚湯在《雙生》演馬神初戀，還要以女神姿態現身。

■早前湯鎮宗和湯鎮業兩兄弟，齊齊在網上玩直播。

■靚湯跟爸爸感情要好，雖然曾反對囡囡入行，但亦有提點她。

■2012年，靚湯參加港姐大熱倒灶，未能打入三甲。

■靚湯跟馬明拍拖初期不時放閃，但近期愈來愈少。

■剛過35歲生日的靚湯，冇分享同馬明慶祝情況，實則他們staycation度過。

■靚湯坦言家人未有催婚，所以她也不太着急。

湯洛雯（靚湯）連續有3套劇播出，雖然《雙生陌生人》反應未如理想要濃縮集數，但佢睇得好開，坦言「百貨應百客」。對於工作，靚湯表現佛系，但講到同馬國明（馬明）的感情，靚湯覺得外間嘅過度關注令佢好有壓力，外間愈八卦佢就愈想低調，同時又大讚48歲的馬明成熟穩重表現令她很安心，更強調跟馬明已認定對方，亦有討論過結婚，只係疫情打亂了計劃。 採訪：杜杜 攝影：沈健程靚湯在《雙生》首度跟馬神（馬德鐘）合作，她初時都被對方比較cool的形象嚇到，但合作後即改觀，「初頭同佢合作有啲驚，今次識落發覺佢好鍾意搞gag。」講到馬神氣場勁，靚湯自誇應付有一手，「就算氣場勁嗰啲，都會畀我搞散咗個氣場，哈哈！」湯爸爸教路變佛系對於《雙生》要由25集濃縮變20集，靚湯自認佛系好睇得開，「莫講濃縮集數，就算收視未如理想都唔係好介意，我哋盡心盡力去拍，出到嚟有時真係百貨應百客，唔係個個人鍾意，但都有人會欣賞，見到有留言話『點解cut咗5集，我想睇呀』，所以有時唔能夠用一樣事去衡量。」靚湯變「佛系湯」，跟入行10年及爸爸湯鎮宗有關，「啱啱選完港姐，有啲角色好細，做妓女可能得兩、三場，有啲唔係好想做，導演同監製好正面咁同我講『好多人都係做呢啲做出嚟，因為要試你做唔做到唔同角色』，再加上爸爸成日都話『呢個世界一加一唔等於二，但係零加零就等於零，人人話你好，自己覺得有咁嘅條件、天份，唔一定事事暢旺，尤其係呢行』，我聽完覺得一定要努力，其他嘢就畀個天去決定，所以形成到咁佛系，人生流流長，樣樣嘢都咁介意，個心咪要載好多嘢，咁咪唔使瞓覺！？」有傾結婚冇講出嚟提到湯爸爸，早前跟湯鎮業兩兄弟開live時，向靚湯和馬明催婚一事，靚湯笑指爸爸只是應網民要求，私底下從沒催婚。對於外界不斷追問婚事，靚湯坦承有壓力，「每隔兩、三個禮拜或者一個月，就會問我係咪結婚，又傳買咗樓，又話結咗婚。」靚湯提到甚至有網民會留言話佢年紀唔細，仲唔生就生唔到。靚湯愈講愈疑惑，「係咪一定要閃婚先叫做正常呢？馬明性格比較穩重，佢唔會好容易做決定亦唔會衝動，係一個好有責任感嘅人，我都好欣賞佢呢樣嘢，咁樣先令我覺得佢對我係負責任，令我更安心。」35歲的靚湯承認跟馬明有認真計劃過結婚，但因為疫情打亂了計劃，「我哋有討論過，但唔通我哋每一步討論都同觀眾講？」對於馬明年紀唔細，所以大家都戥佢心急，問到會否兩年內解決，靚湯坦承都希望做到，「疫情都有少少影響，之前有第5波，都係想穩定啲先，同埋我同佢都係嗰啲，不如就咁算，乜都唔好整啦！哈哈！但馬明都係想儲錢買樓，有個安樂窩先，o依家係入巿好時機，哈哈！」靚湯夢想中婚禮不需要太隆重，「唔使世紀婚禮，唔使好大壇，但可以留到做回憶，我想同每一個嚟嘅人，真係有交流過，唔係唔記得佢有冇嚟，所以細細哋就夠。」最後靚湯更作出甜爆呼籲，「總之我哋認定咗㗎嘞，結婚係遲早問題，希望大家唔好太心急。」