15歲鍾柔美否認拍拖：學業最重要

■劉展霆和鍾柔美的生日同是12月21日。

現年15歲的鍾柔美（Yumi）昨日獲邀出席東華三院慈善活動。談到早前被傳與28歲Super Tiger成員Eden（劉展霆）拍拖，Yumi表示和對方合作拍攝《青春本我》而認識，加上同月同日出生，故社交網名稱才會近似。Yumi強調和Eden沒有拍拖，現時專注學業及無意拍拖，也沒留意是否出現追求者。問到可會羨慕炎明熹到內地參與《聲生不息》？Yumi說：「不會特別羨慕，她值得擁有，我們好耐無見，很想念她。（自薦參加？）有機會都想試，但不會停學工作，始終學業最重要。」