■李政宰和鄭雨盛齊宣傳間諜片《Hunt》。

■靚佬湯輕扶凱特玉手，左為威廉王子。 路透社

湯告魯斯在康城出席完主演的新片《壯志凌雲：獨行俠》首映禮後，昨日在英國繼續為新片造勢，該片在倫敦舉行的首映禮更有巨型道具戰機做佈景板，而英國皇室成員威廉王子與太太凱特亦有捧場！而在康城，李政宰、鄭雨盛及安妮夏菲維則分別亮相為新作造勢。湯告魯斯主演的《壯志凌雲：獨行俠》前日在康城影展舉行盛大首映後，昨移師倫敦舉行首映，除了靚佬湯，珍妮花康納莉、Miles Teller、Jon Hamm等主演亮相外，英國皇室成員威廉王子與太太凱特、靚佬湯的《職業特工隊7》拍檔兼緋聞女友Hayley Atwell都有撐場，威廉王子緊貼首映主題，在鞋面繡上一架F-18戰機！短裙安妮康城吸睛當踏上樓梯時，靚佬湯盡顯風度伸手輕拖凱特玉手扶行，此舉被很多英國網民大讚體貼及有紳士風度，與日前出席慶祝英女皇登基周年慶典時，乘機谷戲遭網民炮轟，形成強烈對比！在法國康城影展方面，安妮夏菲維和老公恩愛出席她主演的新片《Armageddon Time》首映禮，「稀客」影后茱莉亞羅拔絲等亦有捧場。安妮昨日亦風騷晤傳媒，換上低胸短裙任影唔嬲。而韓星李政宰和鄭雨盛亦齊亮相宣傳前者首次自導自演的間諜片《Hunt》。李政宰表示，12年前憑《下女》出席康城影展，今次則是以導演身份重回舊地。有指李政宰的女友林世玲亦有出席該片的首映禮，但未有跟李政宰一起行紅地氈。《Hunt》放映後，獲觀眾報以7分鐘掌聲，李政宰開心地揮手致意，並以英語表示︰「希望你們會喜歡這部片，非常感謝。」其後再以法語及韓語向觀眾道謝。