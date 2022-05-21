袁偉豪「520」貼舊相回味拍拖時

■袁偉豪與張寶兒當年化身五色戰隊戰士！

■陳豪分享大批恩愛婚照。

昨日是「520」（普通話發音似『我愛你』），袁偉豪特別在社交網分享和老婆張寶兒化身「五色戰隊」蒙面紅戰士和粉紅戰士的冧爆恩愛合照，原來這是在17年萬聖節所攝。袁偉豪解釋，當時是跟張寶兒拍拖第一年，故特別有紀念價值。而寶兒則上載「520快樂」自拍短片，袁偉豪就以心心符號留言冧老婆！陳豪則在「抖音」帳號，上載大量和老婆陳茵媺的婚照和甜蜜合照，他更祝網友「520快樂」。另外，劉佩玥日前在社交網發文稱：「感謝你讓我如此溫柔，卻又如此堅韌。」她的緋聞男友周志文不避嫌以紅心符號回應，似隔空放閃！