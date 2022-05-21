吳婉芳細仔無意做明星

胡智同的畫展昨日在中環揭幕，他的媽咪吳婉芳、兄長胡智略夫婦、妹妹胡智晴等亦有到賀。



身為健身中心老闆的胡智同，被問到媽咪有否前來健身？他笑道：「佢話會嚟，佢平時有跑步同游水，但無做健身。」問胡智同可有獲邀做幕前工作？他表示媽咪沒有反對，但他就無興趣入行，亦認為自己不適合娛樂圈。