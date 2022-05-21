  • 2022年5月21日 星期六
  • 25º
  • 86%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券醫管局Telegram李家超羅樂林

日報新聞 > 娛樂

吳婉芳細仔無意做明星

2022-05-21 列印
■吳婉芳（左一）等家人齊祝賀胡智同（左二）。
Previous Next

胡智同的畫展昨日在中環揭幕，他的媽咪吳婉芳、兄長胡智略夫婦、妹妹胡智晴等亦有到賀。

身為健身中心老闆的胡智同，被問到媽咪有否前來健身？他笑道：「佢話會嚟，佢平時有跑步同游水，但無做健身。」問胡智同可有獲邀做幕前工作？他表示媽咪沒有反對，但他就無興趣入行，亦認為自己不適合娛樂圈。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd