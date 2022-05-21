曾獲贈百萬醫藥費治前妻 艾威疫下手鬆頻借錢助友報恩

有情有義 ■雖然同當時太太Lisa孭咗百萬醫藥費後，兩公婆都係離婚收場，但再見亦是朋友。

仲有工開 ■疫情下，艾威帶埋愛犬開工。

盡其在我 ■艾威好欣賞李小龍語錄「盡其在我」，笑說疫情下會有好多嘢諗，蓋棺時倒轉寫成「我在其盡」都用得着。

七情上面 ■艾威在《家族榮耀》中，揭發楊茜堯遊艇偷情一幕演得七情上面。

自資出歌 ■艾威喺老師及監製指導下錄歌，呢個年紀仍然相當進取。

變身粉絲 ■發哥成為集郵目標，艾威都唔錯過變身小粉絲。

拍HKTV劇 ■2015年跟林文龍為HKTV拍過劇集《三面形醫》。

相當經典 ■當年他跟黃宗澤及鄧麗欣等為TVB拍青春劇《戀愛自由式》。

相依為命 ■當年艾威同太太收養伯恩山愛犬Sashimi，o依家「兩父子」相依為命。

登台常客 ■艾威在內地登台好有市場，可惜疫情影響好耐冇登台。

年前，63歲嘅艾威為幫前妻醫重病花光積蓄，仲欠債百萬，好彩富貴朋友主動話唔使還。疫情下眼見唔少同行失業陷財困，艾威自爆合共借咗6位數字畀朋友紓困：「當如報答我嘅恩人囉。」 採訪：方騫平 場地：時光里程艾威視早前播完嘅劇集《家族榮耀》為代表作，對於等咗43年先有代表作，他笑住自嘲：「哈……梗係有嘢係自己做錯，我諗樣衰就冇得改，又唔肯去整容，而且成日做奸角，所謂相由心生，成日想去害人個樣點會好呀？呢方面我同陳錦鴻都有同感，所以佢唔再做反派，我就冇得揀喇！」網騙呃人趁火打劫艾威由演戲講到做人，「虛榮心好普通，識朋友都鍾意搵個有錢啦；亦有啲若無其事問人借錢，開完工就順口話借兩嚿下次畀返你；仲有啲滿口仁義道德，轉頭就傷天害理……」他又自爆早前網購澳門雙重蝦子麵被騙咗300幾蚊，相當激氣：「我命中注定俾人呃，我又為食，見到銀碼唔大，啱啱網購完紅酒都OK，點知今次中咗招。」艾威力斥呢啲叫趁火打劫：「都舉報唔到，我只可以話善惡到頭終有報，o依家大家唔係過緊好日子，劫富濟貧就OK啫，有啲人訂糧係因為出街唔方便，300幾蚊對一啲人嚟講可以頂幾餐。」要有走數心理準備疫境下，艾威慶幸工作尚算OK，可以自資十萬蚊出歌《甘草》兼拍MV，滿足吓自己，同埋仲有能力借咗6位數字畀朋友。問到唔怕走數咩？他大笑說：「講咗啲人會唔還喎……但其實要有呢個心理準備，唔好對佢哋嘅承諾寄予厚望，咁樣仍然會有朋友做。以前我問人借過錢都係咁諗，只不過我信譽好啲，除咗嗰筆過百萬醫藥費叫還晒錢，雖然我朋友主動話送畀我，但都係我欠人嘅，既然我『手鬆』時有能力，咪將人哋幫我嘅能力，轉移返喺人哋身上，當係還錢。」艾威表示有mark返低條數，希望有生之年畀返恩人睇，希望佢知道冇幫錯人。他又指借錢有學問，借過唔還唔會再借：「仲有啲人相識滿天下，問我借係知我唔會講出去，呢啲我都唔會借，我唔想因為佢要面子累我財困。」