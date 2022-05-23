陳法拉孖《女飛賊》劇組現身康城

憑《尚氣與十環幫傳奇》打入荷里活的陳法拉，聯同最新作品《女飛賊再戰江湖》的台前幕後班底殺入康城！這部作品是法國導演奧利華阿薩耶斯重拍他與張曼玉的定情電影，並拍成共8集的電視劇。



法拉與導演阿薩耶斯、女主角艾莉西亞菲瑾德等應邀出席康城影展，宣傳新劇。劇組先現身大會安排的記者會，法拉身穿粉紅色西裝褸搭配白長褲，其間一直笑容燦爛，與同劇拍檔們有說有笑。