快33歲揀對象變謹慎 蔣家旻最怕姐弟戀似照顧細佬

採訪：杜杜 攝影：Billy
髮型：Jay Cheung@HAIR 服飾：Ztar_jp
蔣家旻雖然唔似「Skylar」，但就好愛這角色，「佢幾有型，又好叻女，處理每件事都好面面俱圓，係個好有吸引力嘅女仔。」劇中其中一個冧爆她，就是廣沛飾演的師爺「Otis」，兩人有段若即若離的姐弟戀，不過現實中家旻聽到姐弟戀大叫怕怕，「如果大過我多啲可以，如果細過我一定有代溝，好似照顧弟弟咁，大佢一、兩年都可以，但細10年真係唔得，佢幾成熟都未必溝通到，反而我想人哋照顧我，或者佢嘅人生經驗多過我，教識我多啲嘢。」
寧做朋友不要收兵
早前家旻正正跟大13年的敖嘉年傳出緋聞，她就再次澄清兩人只是朋友，她亦不心急拍拖，就算有追求者出現，若她沒特別好感亦不會單獨見面，「無謂令佢覺得係收兵，我喺感情世界比較黑白分明，唔似個角色利用一啲嘢或者攞着數，所以不如一班人相處吓先，未覺得有好感或者想發展，做朋友好啲。」
年底踏入33歲的家旻，現在揀對象變得好謹慎，會想得更加長遠，不會像年輕時衝動，「以前比較快去開始一段感情，o依家會了解吓對方，佢係不婚主義，可能我未必嘥時間。」至於揀對象條件，家旻不需要對方好有錢，只要有份穩定工作，「我呢行已經好唔穩定，好想另一半係好穩定，萬一我有咩事，佢可以支持到我。」男方性格亦不可以太悶，「我係宅女同好動嘅中間位，所以我都希望對方係一個中間位性格。」不過她強調不心急結婚，更未準備好做媽咪，「我玩人哋嘅小朋友好開心好有母愛，但未鍾意小朋友到好想即刻有BB，但我又唔會唔生囉！」