自攜最愛食物任嘉賓 姜濤餵軒仔食薯條 全場High爆

■姜濤獨唱了《Master Class》一曲。

■軒仔與姜濤合唱，令全場歌迷不停起哄。

■軒仔與姜濤合唱完，互相擁抱，好有愛。

■姜濤媽咪（中）在親友陪同下睇騷。

■姜濤未上台前，與肥仔在台下欣賞軒仔演唱會。

張敬軒《THE NEXT 20》演唱會第十場，終於請來傳聞中的姜濤任嘉賓，軒仔大讚對方乖仔、勤力又好學，自認識他後就已經「買佢贏」。而姜濤就帶來他自己最喜歡吃的薯條送給軒仔，更親自餵食，令到在場歌迷嘩聲四起。張敬軒演唱會多次傳出嘉賓名單，早前更有人在IG以「姜濤嘉賓」、「歌迷會專場」為賣點炒黃牛飛，事後軒仔和姜濤都親自否認傳聞，前晚姜濤終於出現。開場前，悉心打扮的姜媽在親友陪同下入場，而帶着口罩的姜濤亦和肥仔坐在觀眾席欣賞演唱會。軒仔一早買姜濤贏軒仔唱畢《On My Way》後，便介紹嘉賓出場，「幾年前我識咗個朋友，大家交換電話又係網友，佢畀我感覺好怕醜，第一次見我唔係好敢講嘢。佢每一次問我問題，都係關於唱歌、關於音樂，令我最感動係佢會將剛拍好嘅MV、錄好嘅新歌，都畀我聽，問我邊度唱得唔好，佢一路未停止過令自己進步，我覺得佢好叻，佢有齊鬥志，亦懂得將勤補拙。我當時回咗佢一個訊息，我話：『加油呀，我買你贏！』呢兩年我好開心，佢成為咗獨當一面嘅歌手。」繼而姜濤出場，兩人合唱《斷點》，全場歌迷起哄。開心終於有啖好食軒仔笑言寫這首歌的時候，姜濤還沒有出世，唱完二人互相擁抱，姜濤多次向台下觀眾說多謝，軒仔又表示：「你一定要加油，你睇今晚現場觀眾歡迎你個聲勢！我相信離你個唱唔遠㗎啦。」姜濤指知軒仔做演唱會冇啖好食，所以帶了自己最喜歡的食物來作為禮物，捧出「漢堡包及薯條」，軒仔見禮物「嘩」一聲笑出來，「之前好多人送紙製品畀我，終於有啲實用又食得落肚！仲係澱粉質！」姜濤順手執起薯條，送到軒仔嘴邊，「你可以一陣或者演唱會後食⋯⋯」軒仔大笑，張嘴接過薯條，向現場觀眾笑道：「我真係話你知！呢啲福利得我有，哈哈！」引得不少「姜糖」及觀眾嘩聲四起，羨慕不已。接着姜濤在觀眾歡呼聲中，再獨唱了《Master Class》。