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炎明熹衣錦還鄉晒獎座 媽咪嫲嫲喜極而泣

2022-05-23 列印
■Gigi帶着獎座回鄉，媽媽感動到哭起來。
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由於疫情關係，炎明熹（Gigi）已有兩年未返內地探望家人，今次趁空檔返家鄉汕尾與家人團聚，節目《東張西望》直擊她的汕尾之旅，衣錦還鄉的Gigi入到屋便急不及待拿出《聲夢傳奇》的獎座給家人睇，Gigi媽更忍不住喊出來，Gigi亦眼濕濕說：「她搞到我都想哭。」最後嫲嫲亦喜極而泣，三代同堂的溫馨場面十分感人。

Gigi有份參與的《聲生不息》，昨晚播出的一集以「港樂與我的『一生所愛』」為主題，製作組邀請了出名恩愛的陳豪、陳茵媺現身大談「夫妻的愛」。而葉倩文帶着深情與激情獻唱《憑着愛》，送給「一生所愛」的亡母，並大晒與亡母的珍貴片段，她坦言至今仍未能消化母親的離世，但有隨身帶着她的照片及戒指，作為「溝通」及「思念」的橋樑。■葉倩文坦言一直都未能忘記已離世的母親。
■葉倩文坦言一直都未能忘記已離世的母親。
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