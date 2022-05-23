Gigi有份參與的《聲生不息》，昨晚播出的一集以「港樂與我的『一生所愛』」為主題，製作組邀請了出名恩愛的陳豪、陳茵媺現身大談「夫妻的愛」。而葉倩文帶着深情與激情獻唱《憑着愛》，送給「一生所愛」的亡母，並大晒與亡母的珍貴片段，她坦言至今仍未能消化母親的離世，但有隨身帶着她的照片及戒指，作為「溝通」及「思念」的橋樑。
炎明熹衣錦還鄉晒獎座 媽咪嫲嫲喜極而泣
Gigi有份參與的《聲生不息》，昨晚播出的一集以「港樂與我的『一生所愛』」為主題，製作組邀請了出名恩愛的陳豪、陳茵媺現身大談「夫妻的愛」。而葉倩文帶着深情與激情獻唱《憑着愛》，送給「一生所愛」的亡母，並大晒與亡母的珍貴片段，她坦言至今仍未能消化母親的離世，但有隨身帶着她的照片及戒指，作為「溝通」及「思念」的橋樑。
後巷斜坡改石級 水泥封沙井渠蓋 僭建石屋大改造 亂駁鄰廈喉管
舊區後巷暗藏僭建石屋多年，有人近日大搞工程，街坊忍無可忍。土瓜灣一條後巷內，約十年前被人僭建一間神秘石屋，由於沒影響出入，街坊未有理會。直至上月初，有人疑在石屋外圍大興土木，擅自加建石級，接駁污水喉，...
2022-05-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中國與基里巴斯傳將達安全協定
繼與所羅門群島簽訂安全協議後，外媒報道中國正與另外兩個太平洋島國，商討類似安全協定，其中基里巴斯進展較佳。基里巴斯外長否認和任何國家商討安全協議，中方則未有回應。上月底，中國和所羅門群島證實簽署一份安...
2022-05-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
俄須離烏克蘭才可復談判 烏軍武器補給遭摧毀
俄烏戰事踏入第三個月，俄軍加強攻勢誓取烏東，並將目標鎖定軍事設施，摧毀烏軍的武器補給。莫斯科指烏克蘭基本上已經放棄和談，烏克蘭回應透露有意繼續談判，前提是俄軍必須離開烏克蘭。俄軍在過去數日加強烏克蘭東...
2022-05-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中原料本月物業買賣錄8300宗
疫情持續放緩，為樓市釋出正面訊息，買賣價量穩步上揚。據中原地產研究部預期，5月份錄得約8300宗物業買賣登記，按月急升逾七成，成交金額約700億，按月亦飆升逾六成水平。中原研究部高級聯席董事黃良昇指出...
2022-05-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
外圍波動 內地推寬鬆政策利好 恒指本周料上望20800
外圍股市氣氛未明，上周五恒指夜期跌302點，收報20310點，低水407點，美股個別發展，納指跌33點，杜指V形走勢，最多跌逾600點，收市倒升8點，報31261點，市場分析預期，美股走勢短期內令人擔...
2022-05-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
再毀柏林 德甲在望 漢堡升班戰
漢堡帶着一球領先優勢，今晚德甲升降班附加賽次回合，主場再戰由球會名宿馬加夫執教的哈化柏林。前者主帥禾達揚言球隊勝在年輕無所懼怕，而且射手基列素季尾着火，今仗有力再下一城，事隔四年重返甲組，主勝去馬。（...
2022-05-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
自攜最愛食物任嘉賓 姜濤餵軒仔食薯條 全場High爆
張敬軒《THE NEXT 20》演唱會第十場，終於請來傳聞中的姜濤任嘉賓，軒仔大讚對方乖仔、勤力又好學，自認識他後就已經「買佢贏」。而姜濤就帶來他自己最喜歡吃的薯條送給軒仔，更親自餵食，令到在場歌迷嘩...
2022-05-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
鄭國成（Joe Cheng） - 照顧員工健康 創建快樂職場｜「成」中熱話
近月疫情緩和，防疫及社交距離措施放寬，各大機構都回復正常工作，但經過幾個月的遙距工作模式，大家都需要略作調整，身心才能適應過來。因此，我們特意準備Welcome Back一齊Power Up禮物包送給...
2022-05-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
蟲草成名捧沙田銀瓶 莫雷拉復出四W封王 將王大熱贏遮打盃
昨日舉行兩場大賽，結果一級賽的冠軍暨遮打盃由韋廄「將王」大熱掄元，騎者薛恩另贏希廄「天外飛天」和呂廄「自然輝煌」，但騎師王仍然不敵停賽復出的莫雷拉，後者憑蔡廄「魅力寶駒」、蘇廄「紅衣震撼」、羅廄「美麗...
2022-05-23
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6