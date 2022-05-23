袁偉豪為搵食裸露冇底線 羅霖難忘上海封城缺糧情況

■袁偉豪與張寶兒拍拖睇首映。

袁偉豪、張寶兒婚後首次公開拍住拖睇戲，前晚與羅霖及大兒子劉子榕等出席電影《壯志凌雲︰獨行俠》仁濟慈善優先場。袁偉豪稱希望今年萬聖節能再度夫妻檔玩cosplay，對於好多女裝都好性感，他大方說：「最緊要靚，健康的性感都可以。（不設底線？）我自己就冇底線，因為仲要養家，當年影相都試過全裸，日後如工作合情合理，也不介意再挑戰自己；但太太就有，粗重工夫交畀我。」羅霖早前由內地返港，並經歷過在上海20多天的封控，她稱是人生的一次大經歷，既難忘又恐懼，因當時缺糧，要靠親友接濟及幫忙在網上搶糧，試過連續兩個星期食番茄炒蛋。