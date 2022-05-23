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陳蕾獲恆仔傳授烹飪秘技

2022-05-23 列印
■陳蕾與恆仔合唱，令歌迷聽出耳油。
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陳蕾和樂隊ToNick前晚在西九文化區舉行音樂會。陳蕾爆ToNick主音恆仔早前教她以「氣炸鍋」秘技炮製流心溫泉蛋，令她愛上並四日吃了兩盒蛋。不過恆仔就怪責她說：「這方法我研究了很久，你一開口便講了出來，我本打算拍片放在網上頻道分享。」

此外，恆仔表示家人從未試過不到現場看他的演出，不過近日他爸爸身體有點不適，他更即時要求在場觀眾為他爸爸打氣，全場觀眾回應，令恆仔十分感動。
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