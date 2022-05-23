Twice三成員返韓後確診

韓國人氣女團Twice早前赴洛杉磯開兩場演唱會，又為清談節目《The Late Show with Stephen Colbert》擔任嘉賓。不過前日她們返韓國後，台灣成員周子瑜、韓國成員娜璉和日本成員Momo均告確診新冠肺炎。



事務所JYP發聲明，指Twice各成員到美國後每天都有進行快速測試，返韓國前各成員的測試均呈陰性。但回到韓國後，子瑜、娜璉和Momo出現新冠症狀，經過核酸測試後呈陽性，現時娜璉有身體疲憊的症狀，子瑜和Momo則有咳嗽症狀。