劉以豪與古力娜扎互動似撻着 黃真真疫下新領悟多陪男友

■黃真真對執導劇集有興趣，但比較傾向拍10集8集就完嘅劇。

■劉以豪和娜扎互動甜蜜，工作人員以為二人撻着。

■黃真真開戲前與劉以豪和娜扎見面，確保二人都接受到即興演出，大讚二人有火花。

■黃真真認為劉以豪氣質與男主角不謀而合。

■娜扎第一次開會就拎出寫定的千字文，做足功課令黃真真好驚喜。

■娜扎片中的渣男前度一角，找來馬志威客串，黃真真大讚渣得出色。

黃真真自編自導新作《不要忘記我愛你》，被譽為《被偷走的那五年》姊妹作，同樣以失憶為概念，想帶出愛在當下的主題。《不》找來台灣男神劉以豪和內地女神古力娜扎演CP，因為男女主角甜蜜指數爆燈，令工作人員都以為佢哋撻着。對於兩位演員的表現，黃真真就大讚：「前途無限，肯努力同想進步好重要。」採訪：秦詠姿 攝影：娛樂組《不》原定情人節上映，但受疫情影響延至本月底，可見計劃趕不上變化，難怪問到黃真真下部作品，她都不禁反問：「可唔可以預告吓Covid幾時完？」雖然有計劃開拍科幻愛情片，不過疫情下好多嘢都難作準，正如新片的意念希望大家珍惜當下，「好多時我哋係有愛，但思維去咗將來。疫情令我哋明白當下好重要，所以我覺得情侶都要愛在當下。以前我好工作狂，但現在覺得工作之餘，會留啲時間陪男友或者行山，享受呢一刻好重要，反而仲可以將感情保鮮。」劉以豪與娜扎曾合拍電視劇《十二譚》，CP感和默契十足，但原來黃真真起初很排斥再找他們演情侶，「覺得會重複，會唔會冇咗新鮮感呢？」劉以豪無可挑剔片中劉以豪因腦手術而無法保存短暫記憶，對娜扎的愛永遠保持新鮮感，黃真真覺得劉以豪無可挑剔，「好似冇咩難到佢，以豪令我好驚喜，因為喺現場佢好放得開、願意嘗試、自然流露，發展空間真係好大。」而男女主角現場互動都好甜蜜，「今次可以令佢哋再升溫，好多互動、即興都好流暢，我啲crew都問我，佢哋係咪拍拖。佢哋好多嘢傾，唔止幕前、幕後都好sweet，佢哋好懂得拍攝時保持一種溫度。」睇愛情片都想睇到男女主角被對方吸引，黃真真都大讚兩人完全做到呢一點。