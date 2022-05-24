  • 2022年5月24日 星期二
  • 24º
  • 94%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 未來外父疫苗通行證僭建石屋城巴康文署

日報新聞 > 娛樂

陳法拉拖老公現身康城 李政宰主動邀Selfie留念

2022-05-24 列印
■李政宰認出陳法拉曾演《尚氣》後，主動要求合照。
Previous Next

《第75屆康城影展》法國導演奧利華阿薩耶斯重製他與張曼玉的定情電影，並拍成8集的電視劇《女飛賊再戰江湖》前日舉行首映，主演的艾麗茜亞菲瑾德拖老公米高法斯賓達到場，陳法拉、Tom Sturridge等都有現身。

在周六晚的品牌晚宴上，陳法拉拖法籍丈夫Emmanuel亮相，她笑言遇有語言問題，也可找他代勞，並自認學了兩年法文仍然水皮，可能未夠信心和有點害羞。

晚宴中法拉遇上韓星李政宰，她稱跟李政宰自我介紹時，他想了又想，覺得很熟面，最後才記起她是《尚氣與十環幫傳奇》的麗，之後還拿出手機跟法拉selfie留念，非常親切。■法拉帶同法籍丈夫Emmanuel出席活動。
■法拉帶同法籍丈夫Emmanuel出席活動。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd