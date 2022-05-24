陳法拉拖老公現身康城 李政宰主動邀Selfie留念

■法拉帶同法籍丈夫Emmanuel出席活動。

《第75屆康城影展》法國導演奧利華阿薩耶斯重製他與張曼玉的定情電影，並拍成8集的電視劇《女飛賊再戰江湖》前日舉行首映，主演的艾麗茜亞菲瑾德拖老公米高法斯賓達到場，陳法拉、Tom Sturridge等都有現身。在周六晚的品牌晚宴上，陳法拉拖法籍丈夫Emmanuel亮相，她笑言遇有語言問題，也可找他代勞，並自認學了兩年法文仍然水皮，可能未夠信心和有點害羞。晚宴中法拉遇上韓星李政宰，她稱跟李政宰自我介紹時，他想了又想，覺得很熟面，最後才記起她是《尚氣與十環幫傳奇》的麗，之後還拿出手機跟法拉selfie留念，非常親切。