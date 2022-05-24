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Kourtney嫁鼓手Travis 意大利行婚禮

2022-05-24 列印
■Kourtney與Travis前日在意大利舉行盛大婚禮。
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美國真人騷女星Kourtney Kardashian上周在加州跟鼓手Travis Barker簽紙註冊後，前日再在意大利菲諾港舉行盛大婚禮，其姊妹Kim、Khloe、Kendall、Kylie Jenner等都有出席，影星美瑾霍絲及歌手未婚夫Machine Gun Kelly亦獲邀，失明男高音Andrea Boccelli則擔任婚禮歌手；亦有傳媒指天后Beyonce都身在當地，疑出席Kourtney的婚禮。

Kourtney穿上束衣款式的短裙婚紗，再配上特別設計的頭紗，上面繡有Travis頭上的聖母瑪利亞紋身。其妹妹Kim則染上一頭白金髮，與大女North都穿上黑色晚裝示人，Kim的指甲更貼有「P」字的鑽石，向男友Pete Davidson示愛。■一對新人情深一吻。
■一對新人情深一吻。
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