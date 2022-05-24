吳亦凡官網突更新疑已出獄

內地藝人吳亦凡去年8月被網紅都美竹指控「酒桌選妃」、「性侵未成年」等，隨後被北京檢方以涉嫌強姦逮捕，形象全毀。他被羈押後消失近9個月，近日其官方社交網頭像突然更新，變了「藍天白雲」，隨即引發外界關注，有網民質疑吳亦凡是否已經出獄。



不料網站更新未滿一日，又遭到刪除，其動態更全部消失。另一方面，有網友發現吳亦凡的YouTube頻道仍持續更新；不過有指其官方網站未必是由吳亦凡親自管理，應該有幕後團隊，不過由於他有近9個月沒有消息，任何動作均格外受到外界關注。