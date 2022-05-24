不料網站更新未滿一日，又遭到刪除，其動態更全部消失。另一方面，有網友發現吳亦凡的YouTube頻道仍持續更新；不過有指其官方網站未必是由吳亦凡親自管理，應該有幕後團隊，不過由於他有近9個月沒有消息，任何動作均格外受到外界關注。
吳亦凡官網突更新疑已出獄
不料網站更新未滿一日，又遭到刪除，其動態更全部消失。另一方面，有網友發現吳亦凡的YouTube頻道仍持續更新；不過有指其官方網站未必是由吳亦凡親自管理，應該有幕後團隊，不過由於他有近9個月沒有消息，任何動作均格外受到外界關注。
康文署連串活動慶回歸25載 七一免費訂運動場 恐成炒場黨肥肉
今年七一，是香港回歸二十五周年的大日子，政府打響慶回歸頭炮。康文署動用近三億，由本月起至今年底推出連串文娛康體活動，包括七月一日開放多個體育場地供市民免費使用，各博物館亦舉行不同主題的展覽，包括展出珍...
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中方强烈不滿促謹言慎行 拜登稱若台受攻擊願供軍事保衞
美國總統拜登正在日本展開訪問行程，昨天與日本首相岸田文雄舉行會談後，兩人一同會見記者。拜登表示如果台灣受到攻擊，願意提供軍事保衞，強調美國同意「一中政策」，但出兵台灣並不合適。針對拜登發言，白宮稱美方...
2022-05-24
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批烏拒對話欲凍結談判 俄「焦土戰術」攻北頓涅茨克
俄烏在東部頓巴斯地區激戰，俄軍向北頓涅茨克發動強攻，烏方官員指俄羅斯實行「焦土戰術」，北頓涅茨克或成為第二個馬里烏波爾。烏克蘭總統澤連斯基表示，東部的戰事每天造成五十至一百條生命逝去，他們在最困難的方...
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屋苑3房戶頻獲換樓客承接
二手市場買家入市氣氛持續，3房及4房大戶交投趨增。據《星島地產網》報道，中原地產分行經理黃志輝表示，市場焦點落於一手市場，二手仍不乏大額成交，分行新近促成荃灣萬景峯3座高層A室成交，面積1010方呎，...
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恒指跌247點穩守20天線 藍籌新貴高收宏橋漲8%
港股急跌，恒指昨日低開108點後跌幅擴大，恒指曾挫逾400點，低見20303點，午後跌幅收窄，恒指穩守20天線，收報20470點，跌247點。國企指數收報7022點，跌98點；科指收報4177點，跌1...
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哥帥封王灑淚 最後勝利
周日英超煞科日鬥得燦爛無比。賽前擁有一分優勢的曼城，主場對阿東維拉居然一度落後兩球，幸好末段五分鐘內連入三球反勝3:2，領隊哥迪奧拿才能夠五年內四奪英超。同日熱刺作客5:0大勝諾域治取得第四名，梅開二...
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陳凱詠施匡翹葉巧琳等歌手爭進步獎 《香港金曲頒獎典禮》 7.24 TVB電視城舉行
TVB（無線）及香港電台首次聯合舉辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》原定在今年4月舉行，但因疫情關係延期，隨着本港疫情放緩，大會昨日公佈，頒獎禮定於7月24日假TVB將軍澳電視城舉行，並公佈獎...
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李一飄 - 相信醫學 毋須猴禽打第四針｜社論
新冠肺炎疫情給香港人最大的教訓，是疫情初期對疫苗的信心不足，延誤了接種時間。經此一役，現在大多數人都願意接種至少三針，保障自身，即使染上病毒也減少出現重症的危險。然而，由昔日的怕打針，到近期有不少人討...
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蟲草成名捧沙田銀瓶 莫雷拉復出四W封王 將王大熱贏遮打盃
昨日舉行兩場大賽，結果一級賽的冠軍暨遮打盃由韋廄「將王」大熱掄元，騎者薛恩另贏希廄「天外飛天」和呂廄「自然輝煌」，但騎師王仍然不敵停賽復出的莫雷拉，後者憑蔡廄「魅力寶駒」、蘇廄「紅衣震撼」、羅廄「美麗...
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