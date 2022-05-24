陳凱詠施匡翹葉巧琳等歌手爭進步獎 《香港金曲頒獎典禮》 7.24 TVB電視城舉行

■TVB與港台合辦的《香港金曲頒獎典禮》於今年1月舉行盛大記者會。

■《香港金曲》獎座以「金」字為創作主體。

■葉巧琳日前獲張敬軒邀請擔任個唱嘉賓。

■施匡翹亦獲提名角逐「年度最佳進步獎」。

TVB（無線）及香港電台首次聯合舉辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》原定在今年4月舉行，但因疫情關係延期，隨着本港疫情放緩，大會昨日公佈，頒獎禮定於7月24日假TVB將軍澳電視城舉行，並公佈獎座造型設計及「年度最佳進步獎」候選歌手名單。TVB（無線）和港台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，昨日宣佈定於7月24日晚上8時30分，假TVB將軍澳電視廣播城舉行，大會將頒發結合公眾投票、專業評判評分及民意調查數據選出的13組音樂獎項（名單見附表）。港台及TVB將分別透過電台、電視和互聯網全程直播頒獎典禮盛況，讓廣大樂迷在香港回歸25周年的慶祝月裏，一同見證本地樂壇年度成績表誕生！10組歌手提名進步獎大會昨日公佈的「年度最佳進步獎」候選歌手名單，包括：陳凱詠、施匡翹、葉巧琳、衛詩、黃淑蔓、洪嘉豪、石詠莉、安俊豪、龔柯允及樂隊One Promise。該獎由大會選舉會委員，根據歌手在選舉期（2020年11月14日至2022年1月29日）內的整體表現，包括各大傳媒的上榜歌曲成績、唱片銷量、演唱會成績等，組成候選名單，再由專業評判團評分，選出得獎者，並於頒獎禮當晚，與其他獎項揭曉及頒獎。趙增熹創作主題音樂著名音樂人趙增熹則獲邀為《香港金曲頒獎典禮》創作主題音樂，而大會全新打造的獎座亦已誕生，獎座以立體中文字「金」為創作主體，融合音樂無國界的圓球音符，主柱體刻着「香港金曲」四字。《香港金曲頒獎典禮2021/2022》是本港樂壇史上，首次由兩大電子傳媒機構合辦的音樂頒獎典禮，業界及各界機構全力支持，包括：香港作曲家及作詞家協會、國際唱片業協會（香港會）、香港音像聯盟、香港唱片商會、北京廣播電視台、上海人民廣播電台流行音樂頻率動感101、廣東廣播電視台音樂之聲及天津廣播電視台音樂廣播等。