收視差縮一集 木村新劇提早收檔

■《邁》劇上周播出的第6集，收視重返雙位數。

「日劇天王」木村拓哉主演、以校園拳擊運動為題材的日劇《邁向未來的倒數10秒》，開播以來成績欠佳，更一度跌破10%收視，創下他主演的劇集最低收視紀錄！雖然上周第6集回升錄得11.1%，但昨日傳出電視台決定縮減一集，該劇將提前在第9集大結局！據知情者透露：「趁《邁》劇收視有回升趨勢，提早結束就有望錄得全劇平均收視率為雙位數。」據日媒報道指，木村在劇中演喪妻厭世大叔，令部份粉絲不忍觀看，亦有網民批評聽不清楚木村講的對白，又嫌該劇題材老套。