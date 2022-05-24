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楊明燉湯店門市全線結業

2022-05-24 列印
■楊明不時做燉湯店的「生招牌」。
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本港的新冠疫情持續逾兩年，數度暫停晚市堂食令許多餐廳收入大減甚至結業。近日有傳楊明於2018年投資的燉湯店「燉養生」，開源節流亦難頂每月7位數租金，剩餘的6間分店將結業。

有網民發現「燉養生」的社交網專頁久未更新，惹來全線結業傳言，又有傳將改名經營。楊明的女友莊思明昨日回覆傳媒時承認，燉湯店門市因租約完結而全線結業，但仍會經營網購及批發生意。■莊思明曾親自在店內抹枱消毒。
■莊思明曾親自在店內抹枱消毒。
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