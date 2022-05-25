姜濤起程赴美 粉絲蜂擁送機

■Alton（左）和阿Dee齊出席新劇開鏡儀式。

MIRROR成員姜濤日前預告將在5月底到美國，但未有透露行程。他在昨午戴上帽子、墨鏡及口罩，包到實現身香港機場，準備起程前赴美國，獲過百熱情粉絲送機。當記者問到赴美目的時，姜濤仍三緘其口，全程不發一言。粉絲目送姜濤入閘時就大叫「加油」、「保重」，姜濤則揮手道別。他其後在社交網向粉絲講再見。另外，姜濤的隊友王智德（Alton）和ERROR成員何啟華（阿Dee），昨日齊出席ViuTV新劇《大誠實家》開鏡拜神儀式。Alton坦言喜歡拍劇，更自認捱得沒怨言。談到MIRROR的7月演唱會，他避談眾成員會到美國排練的傳言，推說要問公司，但估計會在下月開始綵排，隊友們各有各忙加上是在紅館開騷，壓力亦較大。問他是否夠時間操肌？Alton笑言這次不需要騷肌。