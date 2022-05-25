袁偉豪客串藝訓班導師 被後輩封做「Ben Sir」

■陳山聰將於節目中和偶像劉德華隔空合唱。

■姜麗文稍後或有機會再為荷里活製作試鏡。

袁偉豪（Ben）、陳山聰和姜麗文等，昨日齊出席慈善籌款節目《萬眾同心公益金》記者會。Ben將在周六晚播出的節目中，與Super Tiger齊表演，又唱又跳向「歌神」張學友致敬，他指學友的歌曲難度很高，自己要密鑼緊鼓籌備。Ben坦言有三、四年沒跳舞，感到較大壓力，但很開心能與Super Tiger同台演出。談到獲Super Tiger以「Ben Sir」稱呼，Ben解釋是因為去年曾任藝員訓練班客席導師，又笑言是「誤人子弟」。