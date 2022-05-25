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Tyson Yoshi趕絕「黃牛黨」 8月個唱門票採實名制

2022-05-25 列印
■Tyson Yoshi指個唱購票形式像買飛機票。
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Tyson Yoshi（程浚彥）早前到英國倫敦等地舉行演唱會，其後預告8月回港假九展開騷。他昨日在社交網宣佈，演唱會門票將以實名制形式發售，亦是首位在港採用實名制發售演唱會門票的歌手。

他在社交網表示：「經過團隊努力，8月演唱會門票將會以實名制售賣。」他指個唱的售票形式，像購買飛機票需寫上乘客的正確姓名，稍後會公佈更多詳情。

Tyson Yoshi又在限時動態，轉發有人炒賣門票至3,200元一張的帖文，他寫道：「多謝呢位神棍小姐啟發咗me & my team！實名制let's go！」看來要炒賣Tyson Yoshi個唱飛的「黃牛黨」勢被趕絕！■Tyson Yoshi早前在英國開騷，大受粉絲歡迎。
■Tyson Yoshi早前在英國開騷，大受粉絲歡迎。
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