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金宇彬確診新冠停工養病

2022-05-25 列印
■金宇彬確診後已停工及留在家中隔離休息。
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金宇彬於17年確診鼻咽癌後積極抗癌，在19年底復出幕前工作，如常參演影視作品，主演的新劇《我們的藍調時光》正在熱播。

昨日傳出金宇彬確診新冠肺炎，他的公司證實有關消息，並指他已暫停所有工作，居家隔離養病。金宇彬是在前日接受快測呈陽性，後到醫院接受PCR檢測，至昨日證實染疫。
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