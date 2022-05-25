金宇彬確診新冠停工養病

金宇彬於17年確診鼻咽癌後積極抗癌，在19年底復出幕前工作，如常參演影視作品，主演的新劇《我們的藍調時光》正在熱播。



昨日傳出金宇彬確診新冠肺炎，他的公司證實有關消息，並指他已暫停所有工作，居家隔離養病。金宇彬是在前日接受快測呈陽性，後到醫院接受PCR檢測，至昨日證實染疫。