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Ian@MIRROR：不覺得公司偏心

2022-05-25 列印
■Ian感謝粉絲幫他宣傳新歌。
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MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨日出席公開活動時，談到他推出個人新歌《Got U》後，看來粉絲比公司方面更積極為他宣傳。

Ian多謝粉絲幫手，但沒問公司，感恩能出歌，因需要很多資源，他說：「每個粉絲也緊張偶像，MIRROR是團隊，每人也有專注的事去做，公司有不同分配，大家着緊我是明白的，（不覺得公司偏心？）不覺得，專心做好要做的事已足夠。」
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