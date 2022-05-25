O靚模靚媽 疫情冇得帶囡囡出街玩 郭玥彤搬獨立屋 創造3000呎兒童樂園

■1樓的玩樂空間，設有兩個囡囡最愛的波波池。

■Celia K.跟丈夫位於2樓的主人房，已算全屋唯一沒有小朋友物品的地方。

■1樓是小朋友睡房，以及主要玩樂空間。

■連夾公仔機都有，3個囡囡完全唔怕悶。

■花園亦有大量小朋友玩具及設施，車仔都有多部。

■Celia K.屋企唔多擺設，最多也是一家人的照片。

■Celia K.是3女之母，包括5歲長女李明芯（Galia）、3歲次女李明珈及1歲幼女李明臻。

■Celia K.的麻將房，亦被囡囡的鋼琴所霸佔。

■2020年，Celia K.開設個人網上頻道，分享湊女和生活點滴。

35歲郭玥彤（前名郭穎兒，Celia K.）2010年以O靚模身份出道，出過寫真拍過電影，2016年跟生意人李冠鋒結婚並淡出幕前，先後誕下3個女兒。早前她先後亮相ViuTV《媽咪Kingdom》及TVB《360秒人生課堂》節目，分享由O靚模變成3女之母的心路歷程。凡事以三女為先的Celia K.，將3000多呎獨立屋變為兒童樂園，雖然全屋被玩具同小朋友物品侵佔，但可以跟囡囡一齊成長，Celia K.坦言目前的生活相當開心。 採訪：杜杜 攝影：沈健程節目播出後，有網民留言鼓勵Celia K.，「最感動有網民話，『你可以將一啲我哋認為好難堪嘅嘢，用幽默方式表露，你真係冇所謂去分享，真係好值得尊重』，諗返係有啲難堪，但題目係用O靚模嘅人生階段去講，冇後悔嘅，中間有少少唔開心同迷惘，但如果可以影響到一啲同路嘅媽媽，都係做咗件好事。」學識享受做媽媽Celia K.婚後6年來不斷經歷懷孕、生BB和湊BB過程，她承認過程很迷失，「以前做O靚模，會有導演教你，有人從旁協助你，或者你可以睇其他人攞經驗，但係做媽媽要自己吸取經驗，中間有段時間唔知自己做緊咩，長期瞓、食、生、湊咁樣，好迷惘，冇晒目標，覺得一世就係咁。」不過Celia K.見到老公湊小朋友好快上手，亦學識享受跟小朋友一齊成長，她亦開始學習，搵到做媽咪樂趣，亦從囡囡學識某樣嘢獲取成功感。「以前喺工作上有成功感，o依家可能係同佢哋相處，或者教曉佢哋某啲待人處事。」現在Celia K.凡事都以3個女行先，shopping亦是，「買佢哋啲嘢買得最開心，去旅行第一時間搵大型嘅連鎖嬰兒同幼童嘅舖頭，爆買幾篋返嚟，換嘅現金第二日就冇晒，冇自己份已經成為習慣。」開頻道拉近關係疫情下，Celia K.與丈夫為小朋友搬到屯門3千呎獨立屋居住，「疫情第一波我哋住喺一個屋苑嘅頂樓，因為要搭(車立)，每日要經過50幾樓會好危險，加上佢哋冇乜活動空間，日日困喺屋企就好癲，先生就提議物色一間屋仔，可以擺到我哋咁多人，又可以有啲空間畀佢哋游水、踩單車、跑吓，撞啱見到呢度。」由於小朋友愛畫牆，所以新屋入伙前Celia K.冇特別裝修，預留更多空間給女兒，「只係擺啲生活必需品，其他全部係佢哋啲嘢，每層都有張牀，地下又有啲書，等佢哋唔使行嚟行去，本身預個廳唔擺玩具，佢哋都會攞落嚟，1樓預畀佢哋做玩樂空間，有日老公話不如擺個波波池喺度，再有滑梯等等，愈加愈多佢哋喜歡嘅嘢。」本來老公安排了一間麻將房及天台按摩池讓Celia K.跟朋友聚會，但最後多了個鋼琴及沙池，逐漸被囡囡物品侵佔，Celia K.笑言都已經習慣，冇乜所謂。2020年Celia K.在Bob（林盛斌）鼓勵下，開設個人網上頻道，目的是為了跟3個小朋友拉近距離，「佢哋啲教科書同我哋以前唔一樣，要同佢哋一齊進步，唔好脫節，要接觸人，唔好困喺屋企，可以一齊進步我覺得開心好多。」