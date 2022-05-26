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積克格寧賀罕有拖女友亮相康城

2022-05-26 列印
■積克孖女友Jeanne拍拖四年，十分低調。美聯社
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第75屆康城影展已舉行一大半，前日舉行「75周年晚宴」及非競賽片《The Innocent》首映，瑪姬格寧賀與丈夫Peter Sarsgaard、法國影后伊莎貝雨蓓、蘇菲瑪素等亮相。瑪姬弟弟積克格寧賀帶同年輕16年的模特兒女友Jeanne Cadieu亮相，二人相戀四年，甚少一同出席公開場合，相當低調；慶典有逾100位明星出席，十分熱鬧。

內地女星湯唯未有出席晚宴，但現身主競賽單元的新作《分手的決心》時，表示電影除了要說國語外，亦有大量韓語對白，直認拍攝最初有少少障礙但她喜歡邊拍邊學，拍攝後半已解決到語言問題。
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