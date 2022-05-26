梅啟明被法官斥訴訟無法律基礎

梅艷芳兄長梅啟明早前入稟高等法院指控安樂影片製作的《梅艷芳》電影侵犯商標。

案件昨於高等法院進行指示聆訊，安樂指梅啟明只註冊了梅艷芳的金屬及珠寶，與出版事宜無關，故申請剔除訴訟。梅啟明沒有律師代表，陸啟康法官指梅的入稟狀內容沒有法律基礎，亦向梅說：「你唔熟悉法律，你無律師都係嘥我時間。」梅則希望案件押後三個月。

陸官指無了期押後對梅沒有好處，故建議梅先向商標律師索取法律意見，否則只會「孭上一身訟費」，把案件押後兩個月，以待梅申請法援。