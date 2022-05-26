七師傅豪言二千萬好濕碎

七仙羽（七師傅）偕龐景峰、鍾雨璇等徒弟出席首映，透露8月與徒弟們舉行舞台劇演唱會。問密密接工作是否賺很多？七師傅自言之前都有錢，因向來有投資。對於有指她睇二千萬豪宅，她說：「二千萬好少啫，乜嘢都唔夠，買樓唔夠，退休唔夠。錢對我嚟講好濕碎，因我唔志在，日後都會捐出去。」追問有否十個八個物業？她直說：「唔只，so what！咁多物業有咩用，住來住去都係一個地方，投資都係為做善事。」