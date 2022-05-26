趕拍新劇未能抽空綵排 Anson Lo「快閃」 跳唱三曲惹尖叫

■（左起）MC、Tim@Dear Jane及馮允謙合唱掀起另一高潮！

■陳蕾向觀眾揮手打招呼。

■Anson Lo完騷後在社交網貼相和留言與粉絲互勉。

■許廷鏗和Serrini合唱兼擁抱。

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆、AL）、MC（張天賦）、馮允謙、許廷鏗、Serrini、陳蕾、Dear Jane等歌手，前晚齊為《CHILL CLUB Keep Going演唱會》獻唱。AL事前未有抽空綵排，完成演出後隨即重返劇組繼續拍攝，「快閃」跳唱三首歌仍揮灑自如，獲粉絲激讚！Anson Lo（盧瀚霆、AL）前晚打頭陣獻唱，甫出場即引得台下粉絲叫聲震天！忙於拍新劇《百萬同居計劃》未能抽空為演出綵排的他，跳唱三首快歌也揮灑自如，還首度在台上演繹新歌《Mr. Stranger》。AL趁飲水時問觀眾是否很期待這晚的演出，又感激觀眾捧場，他分享道：「隨着工作愈耐，愈發現人生每日都有許多不同的問題出現，必須要繼續堅持，要堅持才可以向前望，希望大家一齊努力。『Keep Going』還有一個很深刻的課題，就是溝通，亦是去年至今，我與身邊工作人員、家人、隊友一起學習的最大課題。」完騷即返劇組開工完成演出後，AL隨即回歸劇組，他在社交網貼圖留言道：「希望大家喜歡今晚的表演，一連三首快歌實在是很有挑戰性！！現在要趕回去拍劇做『燈仔』（新劇角色名字）。」MC分享時表示，他覺得追夢途中如有一絲懷疑或怠慢，就會離夢想和想爭取的東西愈遠，因此無論前路有多少阻礙與艱辛，他都要Keep Going！許廷鏗盼獲AL指導許廷鏗前晚先後與Serrini及陳蕾合唱，有指這場演唱會是因為許上月在頒獎禮獻唱期間發生故障的「補償」，他在台上稱接這個騷時有點陰影，但他受訪時就表示，不會是因為他才有這個騷，但有些事情，換個角度去想都幾開心。問到可希望與AL合作跳唱《Megahit》？許廷鏗就自嘲可能會變成在街市叫賣的感覺，但他亦期待和AL有合作機會，又坦言也想嘗試跳唱，希望會得到AL的指導，並笑言擔心一向很尊重長輩的AL會「教教吓放棄」！