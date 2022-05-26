任睇No.1
  • 25º
  • 96%
  • 2022年5月26日 星期四
熱門： 車Cam直擊碰瓷元州邨強檢德州

日報新聞 > 娛樂

姜濤興奮自由行

2022-05-26 列印
■姜濤欣喜能夠自由地行街。
Previous Next

Anson Lo的MIRROR隊友姜濤已順利抵達美國，他前晚在新加坡轉機時，就在社交網上載多條短片，可見他一身便服表現輕鬆，助手問他有何感覺？姜濤即興奮地說︰「終於可以自由地行街，好開心！」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd