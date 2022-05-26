姜濤興奮自由行

Anson Lo的MIRROR隊友姜濤已順利抵達美國，他前晚在新加坡轉機時，就在社交網上載多條短片，可見他一身便服表現輕鬆，助手問他有何感覺？姜濤即興奮地說︰「終於可以自由地行街，好開心！」