「魔鬼胸」蔚雨芯激凸吸睛

■沙律瞓身騷靚背。

■蔚雨芯讓網友大飽眼福。

有「魔鬼胸」封號的蔚雨芯身材出眾，難得她不時大方於社交網晒性感靚相。蔚雨芯近日又派福利，上載兩張自拍照，可見穿上粉色瑜伽服的她盡晒玲瓏浮凸fit爆身材，令網友大飽眼福，但有口痕網友就聚焦在她激凸的下半身，留言指「呢個顏色好似無着衫」！另外，身在泰國的「沙律」張沛樂就分享牀照，原來是在酒店內首度嘗試土耳其浴，只見俯臥在牀的沙律豪晒靚背，網友紛按讚大表支持！