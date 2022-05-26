陳楨怡「復出」晒招牌長腿

■陳楨怡的留言似預告要在娛圈重新出發！

現年25歲、2020年港姐亞軍出身的陳楨怡（Celina），年初被「西貢地王之子」周子揚指喜愛夜蒲、拜金及「腳踏七條船」等種種不是，形象大受影響。Celina其後發文道歉並暗示將分手。事隔數月，Celina開始「復出」社交網「試水溫」，昨日分享的靚相，可見她較之前消瘦，充滿夏日氣息的造型，似不經意騷一對白滑招牌長腿，並以英文留言，大意為：「你的旅程始於選擇站起來、走出去、並充實地生活。」看來已蓄勢待發，再戰娛圈！