疫情下復出做直播熱身 ﻿李蘊讚Ian姜濤有外形又努力﻿

■去年Renee發現脊椎腫瘤，幸好經手術切除後，並無大礙。

■早前Renee跟丈夫、媽咪、細佬及子女，在廣州慶祝母親節。

■Renee跟銀行高層丈夫羅章冠，結婚7年依然恩愛。

■Renee上月已開始直播工作，先以歌聲跟觀眾接觸。

■Renee欣賞Ian和姜濤不單有外表，入行以來亦很努力。

■Renee笑指囡囡遺傳了她的表演欲，但性格頑皮難做童星。

■Renee跟好姊妹鄧紫棋和何超蓮，在內地仍不時有聚會。

李蘊（Renee）2015年下嫁內地人羅章冠後，先後誕下一對子女，定居廣州專心相夫教子的她，淡出幕前多時，最近宣佈再跟前經理人合作。身在廣州的Renee接受《頭條》電話訪問透露，因疫情關係，復出後會先做直播作熱身，她又自爆有留意MIRROR，特別欣賞Ian和姜濤，讚他們有外形又夠努力。 採訪：杜杜Renee在2016年誕下長女羅紫晞，再到2018年生細仔羅明新，湊成個好字。一直做全職媽咪的她，因細仔亦開始返全日制學校，子女每日早上7點多出門，下午5點多才放學，令她忽然多了空閒時間，加上去年發現脊椎腫瘤，促使她有復出念頭，「上年入咗兩次醫院，又做手術，覺得更要珍惜，有咩想試咪試，又冇蝕底嘅。」忽然復出，難免引人懷疑她跟丈夫關係，她強調一家人很幸福，「老公好支持我工作，況且佢同我經理人都好熟，所以好放心。」想返香港打卡不過由於疫情關係，Renee暫時會以網上工作為主，「主要都係做直播，唱歌嗰啲，希望用直播開始接觸返啲觀眾先，其實我出道得早，o依家好多後生仔未必識我，都好正常，因為我都有10年8年冇正式出嚟工作，所以等大家認識吓先，或者可以當我係新人，一個老新人呀，哈哈！」雖然Renee好謙話擔心新一代不認識她，但她就有留意香港娛樂圈，更自爆是「鏡粉」，當中最欣賞Ian和姜濤，「我係鍾意Ian，對姜濤比較感興趣，雖然我係媽媽同師奶級，但好膚淺係睇表面先，但都睇到佢哋由《全民造星》比賽開始，成個歷程嘅努力，我好明白呢行好大壓力，佢哋撐得到o依家，已經好厲害，佢哋愈做愈好，希望佢哋繼續努力。雖然我未返香港，但見啲人周圍影佢哋啲廣告牌，香港可以發展到呢個程度，真係好勁呀！都想返香港見識吓！」