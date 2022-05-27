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袁嘉敏拋胸拍片分享波爾多生活

2022-05-27 列印
■袁嘉敏露事業線拍片，介紹在波爾多生活。
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袁嘉敏（Candy）上月突然公開數臭鍾培生及其父後，隨即單拖到法國波爾多展開新生活，雖然爆出是非，但卻無損她的心情，見她不時在社交網分享在當地悠閒生活的相片及短片。近日Candy穿上低胸裝拍片，於YouTube個人頻道分享在波爾多首星期的生活片段；尾聲時是Candy親自下廚，有眼利網友見片中意粉分為兩碗，看來她有人相陪撐枱腳，不知對方是男定是女。

至於鍾培生近月亦到日本旅行，同樣有拍片分享，當中他買了一把100萬日圓（約港幣62,000元）的江戶時代文物，鍾培生更即場去撳機攞現金找數，十分豪氣。
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