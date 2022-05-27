計劃生B 譚俊彥姚嘉妮分享秘技 袁偉豪獲贈必中造人姿勢

■Ben認為生兩個小朋友最理想，更笑指到時可「收檔」。

■Ben在劇中經常要着貼身西裝，在悶熱天氣下拍攝更辛苦。

■Ben開心相隔18年，再跟「老師」林超賢合作。

■Ben（左二）第一次跟林超賢合作，就是電影《重案黐孖GUN》。

■早前Ben跟Bowie撐枱腳，慶祝41歲生日。

■Bowie早前貼出合成性感相宣傳新劇《OPM》，Ben搞笑回應：「你唔係我老婆」。

■介紹返Ben的「造人深造班」導師嘉嘉和Shaun，劇中兩人演夫妻。

■Ben坦言近期經常見陳山聰囝囝Jaco（陳霆軒），令他老竇癮大發。

■Ben承認做Bowie御用攝影師，經常可滿足自己。

在劇集《廉政行動2022》演ICAC總調查員的袁偉豪（Ben），唔經唔覺41歲，跟31歲張寶兒（Bowie）結婚近兩年的他有計劃生B，希望兩年內造人成功。《廉政》拍檔，同為父母的譚俊彥（Shaun）及姚嘉妮嫌兩年太慢，趁拍攝空檔不時舉行「造人深造班」，圍埋大講「必中」造人資訊贈阿Ben，內容包括幾點做同埋做咩姿勢，爆笑分享私密牀事完全18禁。 採訪：杜淑霞 攝影：沈健程 髮型：Price Wong@HH hair.nail 化妝：Chloe Yu 服裝：Loewe 場地：St.BartsBen拍攝《廉政》時曾中暑暈倒，「喺大廈室內拍，半密閉但有個天井，我啱啱放完飯飲咗杯凍齋啡，跟住就出事！突然間好似脫水，散唔到啲熱出嚟，好眼瞓好暈，瞌着咗，再瞪大眼時兩隻眼爆晒紅筋。」Ben最開心再跟該劇總監製林超賢合作，兩人早於04年已合作電影《重案黐孖GUN》，Ben坦言有點似學生重遇校長或老師的感覺，「當年自己好年輕，同導演好少溝通，但今日就唔同，嗰場戲有咩想表達，即管攞出嚟傾，呢個就係成長。」臨時演員齊聽18禁《廉政》拍攝空檔令Ben有機會上「造人深造班」，導師就是好拍檔Shaun和姚嘉妮，「嘉嘉同Shaun都有小朋友，3個坐喺度講點樣造人，講邊個時候做嘅機率大啲，佢哋真係毫無芥蒂去講，夜晚幾多點、咩姿勢好啲，千祈唔好做咩姿勢，唔係會好難有㗎！」最搞笑係同場仲有好多臨時演員，Ben笑言：「我望住佢哋啲反應，好似諗緊『你哋都講得幾盡、幾直接』，可能做咗人父母心態放開咗，務求分享，完全冇其他歪念。」問Ben有冇學到嘢？Ben笑言冇特別研究，但承認跟太太有造人大計，「一、兩年之內，最緊要睇工作，始終我哋工作困身，同埋要計劃得周詳啲，唔好臨急影響咗大家製作進度。」理想有兩個小朋友的他，為了慳時間更想一次過搞掂，「可能一次過生兩個，咁唔止收爐，即刻收檔O添！」出名鍾意影相的他，笑指連相機都已經準備，「我咪早啲訂定相機，換啲自動對焦好快，第日有小朋友可以影快啲，乘機搵藉口買。」婚後盡量唔拍Kiss戲早前Bowie貼出合成性感相宣傳新劇《OPM》，當時Ben搞笑回應：「你唔係我老婆」，問到老婆若有性感演出能否接受時，他抵死話：「又唔係完全接受㗎，睇情況啦！」親熱戲呢？Ben繼續玩嘢話：「睇對手啦！到時咪去現場探吓班囉！監吓場！遞吓香口膠同漱口水畀佢哋囉！哈哈！講笑啫！佢自己衡量啦！我接受，其實佢都幾性感㗎！」Ben經常同老婆影靚相，覺得老婆屬於氣質型性感，仲會叫老婆做唔同表情滿足佢，「見到呢啲我就會好開心！我keep住係佢首席攝影師，不過佢冇畀錢我，free畀佢！」若然調返轉，Ben跟對手有親熱戲呢？Ben就話有得揀就唔會做，「作為丈夫係咪可以減少啲呢？做咗人太太係咪可以少啲？係可以少啲嘅。」Ben仲自爆同Bowie一齊睇對方的親熱戲，他為怕老婆會介意而諗盡計仔，「我會跳咗嗰集話『今晚冇乜特別，冇我可以唔使睇』。」至於睇老婆親熱戲，他會玩即場品評，「會攞嚟笑吓囉！『平時唔覺你咁樣嘅，好投入喎！有啲新花式！』嗰啲都係佢結婚前演出，結咗婚後都冇拍。」