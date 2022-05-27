■佛寺內除咗有佛像更加有超人公仔嚟吸引年輕人。

■泰國一間佛寺將東北部著名嘅龍神打造成景點。

■曼谷改造人中心可以令你唔需要做運動，都能擁有6嚿腹肌。

■泰國佛統府有個佛寺內收藏一具高僧屍體，17年來冇腐化，拍攝當日更為他進行清潔 。

■公路旁邊的河粉店，最大賣點係五爪金龍會走上嚟同人客爭食雞肉。

■Roger示範「五馬分屍」拉傷肋骨。

隨着泰國開關，J2創意總監C君（鄭詩君）即向「泰國通」胡慧冲（Roger）招手，開燈綠讓他做埋監製，趕製全新節目《復刻古靈精怪東南亞泰國篇》，節目除結合Roger過往最擅長嘅《泰國乜都有》、《睇真啲》等古靈精怪題材外，亦會加入一啲輕鬆元素，好似介紹改造人中心、清潔佛寺內高僧乾屍等，齋聽已經好吸引。採訪：方騫平《復刻古靈精怪東南亞泰國篇》共16集，逢周一及二晚上11點於J2台播出，由於用心製作，播出後口碑都唔錯。Roger表示，因為唔想變成怪談節目，報道嘅佛寺、神佛、鬼怪嘢會點到即止，反而會加入趣味題材，如走訪改造人中心，講吓唔使做運動都整到6塊腹肌，女士又會做到有馬甲線效果；而有間路邊河粉店，有品性純良嘅科莫多龍陪你食嘢；仲會幫手清潔喺佛寺內嘅高僧乾屍；睇蛇神廟；又會介紹呃人食物及吸引年輕人，有鹹蛋超人嘅新潮寺廟等。同冇剝牙白獅接觸Roger同時拍緊《冲遊泰國7》，辛苦到冇啖好食兼冇晒胃口，瘦咗4公斤，突然暴瘦令佢有啲驚：「o依家泰國天氣好熱，試過連續4日外景好辛苦，今次仲意外受傷，去一條村落拍隱世醫術，親身示範『五馬分屍』拉筋大法時，手腳用毛巾綁住大字形被拉，聽到肋骨啪一聲，打後幾日呼吸、瞓覺、行路都好痛，其實呢啲做法好有危險性，所以唔好亂試。另外，化身成為杜拜王子同白幼獅接觸都好難忘，因為獅子冇剝牙，其實都有啲驚，哈！不過如果可以為節目作出犧牲，吸引大家關注，都值得嘅。」