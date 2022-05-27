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陳山聰勇救絆倒唐詩詠

2022-05-27 列印
■詩詠突然跌低，山聰等即上前幫忙。
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唐詩詠昨日和陳山聰踏上舞台，準備一起介紹慶回歸單元劇《我的驕傲》時，詩詠突然不慎跌倒至彎低身，幸好身旁的山聰眼明手快，即時上前扶起她。

詩詠其後表示，當時的位置有樓梯和電線，已注意不要跣倒，但沒想到還是被電線絆跌。山聰笑言即時出動強勁臂彎：「最怕佢嘅吊帶裙斷吊帶，真係心都離一離！」■山聰扶着剛站起的詩詠前行。
■山聰扶着剛站起的詩詠前行。
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