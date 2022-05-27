■尊尼的家暴官司，吸引不少網民食花生。

美國影星尊尼特普入稟告前妻安柏赫特誹謗他家暴的官司，昨日請來尊尼的英國名模舊愛姬摩絲透過視像作證，她表示跟尊尼於1994至1998年拍拖，有次到牙買加度假，當時她和尊尼一前一後離開房間準備外出，當時外面下雷雨，走在後面的她下樓梯時背部很痛，尊尼回頭扶她回房間休息。姬摩絲被問到尊尼有否推她落樓梯？她表示：「沒有，尊尼從來無推過或踢過我落樓梯。」姬的作供就此完結。之前安柏在庭上稱聽聞尊尼曾推舊愛落樓，對方就是姬摩絲，如今姬親口否認傳聞，可謂狠狠摑了安柏一巴。網民亦大讚姬的作供「簡短而甜蜜」。