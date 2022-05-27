《冥冥之中》演郭羨妮新抱 劉心悠拍槍戰戲被嚇親

■郭羡妮與心悠首度合作，就要演婆媳。

■《冥冥之中》演員齊集，為劇集宣傳。

郭羨妮、劉心悠及潘燦良等昨日出席ViuTV新劇《冥冥之中》記者會，劇中心悠飾演郭羨妮新抱，二人都是長生不老的角色，郭羨妮笑言更有太孫好誇張，首次與心悠合作，有睇過對方的舊作《宮心計2深宮計》。心悠坦言與羨妮很多對手戲又有喊戲感到緊張，羨妮就大讚心悠廣東話流利，反而自己講國語不及對方。劇中心悠首次拍開真槍戲好驚槍聲大，所以好佩服動作演員，笑言難拍過牀戲；在旁的羨妮卻覺得牀戲較難，今次和潘燦良在劇中有牀戲，交代角色重要感情線，所以不用向老公備案。有指無線變陣安排《十八年後的終極告白2.0》對撼《冥》劇，羨妮指演員決定不到映期，大家愈做愈好是好事。