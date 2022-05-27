■Austin與女友Kaia在場外攬到實。美聯社

講述「貓王」皮禮士利傳奇一生的電影《貓王》前晚在康城影展舉行首映禮，除了飾演「貓王」的美國新星Austin Butler出席之外，飾演經理人的金像影帝湯漢斯、導演巴茲雷曼及「貓王」遺孀Priscilla Presley都有現身撐場。會上更播放「貓王」的首本名曲，令現場氣氛高漲。Austin的女友Kaia Gerber亦有出席，雖然他們分開行紅地氈，但就被目睹在離場時黐到實兼咀嘴，閃到暈。除劇組演員外，一眾巨星如Ricky Martin、Kylie Minogue、Shakira、莎朗史東及金像影帝卡斯艾佛力都有出席，星光熠熠。