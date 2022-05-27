姜濤紐約「自由行」　掃街食熱狗打卡

■姜濤在紐約地標時代廣場拍照。

姜濤經過十多小時的機程後，前晚（25日）平安飛抵紐約，獲當地半百姜糖（粉絲暱稱）接機，難得衝出香港去到較少人認識他的地方，重獲「自由」的姜濤相當興奮，不斷更新社交網限時動態分享遊玩點滴，寫着：「你們都在睡覺，而我……哈哈」他又邊行邊打卡表示：「要開始玩囉！」出發前被叮囑不要吃太多漢堡包的他，更貼地掃街食熱狗，他拍下兩張餡料豐富的熱狗照，非常吸引；其後他見到有份代言的連鎖快餐店更識做立即豎起手指公畀like，他又驚歎在鬧市街頭，竟然可以打乒乓球。輕鬆四圍逛的姜濤，繼續到不同景點自拍，相當享受自由的感覺。