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姬摩絲視像作證　否認曾被尊尼推落樓梯

2022-05-27 列印
■姬摩絲透過視像作證，否認被尊尼施暴。
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美國影星尊尼特普入稟告前妻安柏赫特誹謗他家暴的官司，昨日請來尊尼的英國名模舊愛姬摩絲透過視像作證，她表示跟尊尼於1994至1998年拍拖，有次到牙買加度假，當時她和尊尼一前一後離開房間準備外出，當時外面下雷雨，走在後面的她下樓梯時背部很痛，尊尼回頭扶她回房間休息。

姬摩絲被問到尊尼有否推她落樓梯？她表示：「沒有，尊尼從來無推過或踢過我落樓梯。」姬的作供就此完結。之前安柏在庭上稱聽聞尊尼曾推舊愛落樓，對方就是姬摩絲，如今姬親口否認傳聞，可謂狠狠摑了安柏一巴。網民亦大讚姬的作供「簡短而甜蜜」。■尊尼的家暴官司，吸引不少網民食花生。
■尊尼的家暴官司，吸引不少網民食花生。
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