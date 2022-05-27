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《港姐競選》50周年推出NFT

2022-05-27 列印
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今年適逢《香港小姐競選》50周年，港姐冠軍出身的馮盈盈昨日在台上透露，大會將推出香港小姐主題NFT（非同質化代幣），當中包括有歷屆冠軍加冕、冠軍泳衣造型和佳麗珍貴照片等！
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