《港姐競選》50周年推出NFT

周三歐協聯決賽，羅馬在阿爾巴尼亞中立場1:0小勝飛燕諾，摩連奴成為首位完成歐洲盃賽大滿貫的教頭。然而，此子近年執教生涯飽受批評，昔日的傲氣也不復見，故領軍奪冠一吐烏氣亦不禁留下男兒淚。在皇家馬德里、車...

2022-05-27