■訪問每提到太太郭思琳，Deep就會把弄指上婚戒。

■《見字醫病》MV，Deep請來師弟朱天（Justin）及小師妹郭思（Suey）演出。

■3月15日，Deep跟郭思琳舉行婚禮，當時太太已懷有3個月身孕。

■早前Deep為郭思琳慶祝首個母親節。

■早前因郭思琳染疫，Deep大讚同住的72歲爸爸好乖肯配合。

■Deep近年主力教學生唱歌，間接培養了他成為虎爸。

3月剛跟郭思琳成婚的吳浩康（Deep），早前推出新歌《見字醫病》，以疾病及身體狀況形容一段關係。升呢人夫的他直言對這首歌有更深刻體會，踏入人生新階段，很自然更懂得珍惜和尊重另一半，而對於將為人父，他承認自己有變虎爸潛質，現正努力調整心態，希望能跟下一代好好溝通。採訪：杜淑霞 攝影：Billy 髮型：Moe@IL COLPO (On Lan Street,Central)化妝：木子維納_Vena 服裝：The Outnet、DEMO OFFICIAL 場地：The AIR (The ONE)新歌是Deep首次跟作曲人Cousin Fung和作詞人Oscar Lee合作，他大讚他們的作品水準超出預期，所以合作得相當愉快。講到歌曲的含意，新婚的他承認會多一層體會，「首歌講有毛病時，仲有愛嘅話快啲處理，兩人一齊面對，呢個態度一定啱，我哋嚟緊會經歷好長路，都預咗有唔如意時，我會抱住呢個態度，有問題唔緊要即刻處理，一齊處理。」拍拖結婚大不同以往感情經歷豐富的Deep，跟郭思琳都覺得拍拖與結婚，感覺大不同，「我都同佢傾過，雖然大家有一齊住，都係好close，但係當宣告咗呢個承諾，係唔一樣，真係唔會再諗退路，合則離不合則去嘅座右銘冇咗，聽每一句說話反應又會好唔同，以前會覺得忍咩啫，係啱就啱錯就錯，o依家覺得老婆可以忍吓。」郭思琳預產期為9月，快將榮升爸爸的Deep，心情相當緊張，已開始為寶寶搵學校取經，「我有但老婆冇，我已經聯絡晒識嘅人，問點揀同邊間好，南丫島都睇埋，因為知冇咁多人爭。」近年主力教學生唱歌的他，更擔心習慣揸主意，將來會變成虎爸，「我係個幾控制狂爸爸，o依家都盡量準備好心態，因為教學生或者過往同細路仔相處，特別係教大個嘅學生，佢哋係buy我呢套先至嚟，我唔使同佢溝通，一句說話殺落去就得，支配咗佢思想，用我個腦諗嘢，但係個仔就唔得嘛，起碼令佢有嘢都會同我講。」