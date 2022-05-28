■COLLAR獻唱出道快歌《Call my name》。

■COLLAR昨日在記者會玩遊戲宣傳新節目。

■Stephy向軒仔送上主演新片《飯戲攻心》的換票證。

張敬軒前晚在紅館舉行第13場演唱會，邀得鄧麗欣(Stephy)及女團COLLAR擔任嘉賓。COLLAR成員昨日出席活動時，感謝軒仔提攜，讓她們能有機會在紅館舞台獻唱，亦感謝他對她們的指導和鼓勵。張敬軒前晚在紅館舞台，重提當年與鄧麗欣(Stephy)合演《十分愛》，笑指她當年望慣另一位靚仔（意指她的舊愛方力申），Stephy就笑言劇情講她揀了阿力（方力申角色）「唔係好得」，軒仔搞笑道：「你揀番我咪得囉！」獲指導如何改善表演到「安哥環節」，軒仔介紹女團COLLAR登場後笑道：「叔叔落台欣賞你哋表演。」COLLAR即叫停軒仔，並送上一籃醬汁說：「我哋祝你愈食愈好，作品愈來愈『高汁』（高質）。」軒仔收下禮物就搞笑道：「你哋真係有老人家心。各位睇吓啲後生，送禮好似去老人院探病，我呢位院友多謝咁多位義工，轉頭帶你哋去睇金魚。」COLLAR隨即落力跳唱出道作品《Call my name》。軒仔前晚唱《On my way》時，現場音響有少許失靈，軒仔臨危不亂唱畢整首歌並向觀眾致歉，完騷後則於IG留言道：「今晚係23場以嚟最多設備、技術及人為故障的一晚，我代表我個人以及製作團隊向今晚入場支持嘅觀眾致歉！專業表演者及製作團隊有義務每晚都為觀眾帶來相當水準、負責任嘅演出。」COLLAR成員Winka昨日出席新節目《我哋係COLLAR》記者會，提到前晚的演唱會時說：「軒仔是好好的前輩，給我們很多鼓勵，感謝他提攜後輩，是好榜樣。」Marf則指軒仔教她們可嘗試分成兩組，在台下一組較能看清表演時需要改善之處。COLLAR亦希望邀軒仔做她們的演唱會嘉賓，前晚的表演算是預演演唱會，希望今年底成功開騷！