趙希洛為性感戲備打底褲　 陳山聰呻：情緒上很辛苦

■趙希洛（右）、陳山聰及譚凱琪笑談新劇點滴。

陳山聰、趙希洛、譚凱琪及龔嘉欣等，昨日齊出席TVB新劇《十八年後的終極告白2.0》記者會，身在內地的譚俊彥以視訊現身。山聰與希洛在劇中飾演夫妻，希洛會有大量性感戲，她形容是突破、去到好盡，要準備多層打底褲，與山聰、譚俊彥及其他男演員拍攝全屬親身上陣，她更笑言：「好幸福！」山聰笑言聽來有語病，她就笑稱：「唔幸福咪即是形容你not good？」希洛稱：「拎到劇本，好多場戲我都問出得街咩？今次都係底線，有啲我唔曉得演，導演就親身示範，坐到譚俊彥身上！」山聰則直言感到「不幸福」，他笑道：「要和譚俊彥爭鬥，又和譚凱琪及趙希洛有感情戲，情緒上很辛苦，但效果很正！」