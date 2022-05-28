袁偉豪讚老婆代選歌衫瀟灑

袁偉豪（Ben）與Super Tiger等藝人，昨日齊綵排今晚播出的《萬眾同心公益金》表演項目。談到將獻唱張學友及劉德華的歌曲，Ben指是公司揀選，他亦覺得榮幸，這些歌亦是他唱K的選曲。



問到太太張寶兒有否幫他挑選屆時的歌衫？Ben說：「揀了衫，瀟灑為主，都要我覺得OK先可以，費事意見不合！因她揀好了又會突然想再轉。（會嘈交嗎？）不會，我會立即走開，哈哈！」