任睇No.1
  • 27º
  • 88%
  • 2022年5月28日 星期六
熱門： 疫苗通行證旺角屯馬綫九龍城街市灣仔

日報新聞 > 娛樂

宋康昊IU有望康城稱帝封后

2022-05-28 列印
■（右起）宋康昊、IU、李周映及姜棟元昨於康城再晤傳媒。
Previous Next

日本名導是枝裕和新作、韓片《孩子轉運站》前日在康城舉行首映禮，宋康昊、IU(李知恩)、姜棟元和李周映等演員亦有亮相。

該片首映後觀眾報以12分鐘掌聲，外媒大讚宋康昊演技，並睇好他和IU憑該片奪得今屆康城帝后!

另外，IU抵達會場站在人群中，竟被一女子粗魯地撞到踏前一步，IU為之愕然但隨即露出笑容未有追究。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd